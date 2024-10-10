Газопровод построили в деревне Богданово Псковского района

12:08, 10 октября 2024, ПАИ

Строительство внутрипоселковой газовой сети общей протяжённостью более трёх километров завершили специалисты «Газпром газораспределение Псков» в деревне Богданово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Для надёжного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа. Работы выполнены в рамках догазификации.

Новые сети позволят газифицировать 59 домовладений, на сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 46 заявок от жителей Богданово, по всем заявкам заключены договоры. Заявители готовят домовладения к приёму газа.

Всего от жителей Псковского района принято около 3,3 тысячи заявок. Для обеспечения возможности газификации потребителей построено 170 километров внутрипоселковых сетей.