Газопровод построили в деревне Богданово Псковского района
Строительство внутрипоселковой газовой сети общей протяжённостью более трёх километров завершили специалисты «Газпром газораспределение Псков» в деревне Богданово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.
Для надёжного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа. Работы выполнены в рамках догазификации.
Новые сети позволят газифицировать 59 домовладений, на сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 46 заявок от жителей Богданово, по всем заявкам заключены договоры. Заявители готовят домовладения к приёму газа.
Всего от жителей Псковского района принято около 3,3 тысячи заявок. Для обеспечения возможности газификации потребителей построено 170 километров внутрипоселковых сетей.
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