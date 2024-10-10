Фестиваль настольных игр «Головоломка» пройдёт в Пскове

12:24, 10 октября 2024, ПАИ

19 октября с 12:00 до 15:00 в Пскове в Доме молодёжи (Конная, 2) пройдёт фестиваль настольных игр «Головоломка». Его посвятят Дню отца, который будет отмечаться в России 20 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Приходить можно всей семьёй, чтобы сыграть в «Крокодил», «Головоломку», «Башню», «Дубль», «Мемо», домино и Uno. Для участия нужно собрать команду от трёх человек (дети от 6 лет, родители, бабушки и дедушки) и зарегистрироваться до 16 октября.