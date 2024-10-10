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Сервис по подбору программ для путешествий по Псковской области разрабатывают студенты СЗИУ РАНХиГС

Сервис по подбору программ для путешествий по Псковской области разрабатывают студенты СЗИУ РАНХиГС, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото предоставили в комитете по молодёжной политике Псковской области

Команда студентов СЗИУ РАНХиГС из Санкт-Петербурга приехала в Псков в рамках программы «Больше, чем путешествие». Студенты выиграли конкурс по всероссийской программе проектных и исследовательских экспедиций «Открываем Россию заново». Теперь они разрабатывают онлайн-сервис по подбору программ для путешествий по Псковской области, ориентированный на молодёжь до 35 лет. Такой сервис позволит ещё больше раскрыть туристический потенциал Псковской области.

В рамках визита ребята посетили Дом молодёжи и встретились с врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрием Яковлевым.

«Рассказал ребятам о направлениях молодёжной политики в нашем регионе, о пилотном проекте «Больше, чем путешествие», в рамках которого в Псковскую область приедут 100 студентов из Республики Беларусь. Также поговорили о привлечении молодёжи на государственную службу», – поделился Дмитрий Яковлев.

Ребята, в свою очередь, поделились впечатлениями о Псковской области и рассказали о проектах, в которых принимают участие в своём регионе.

Программу «Больше, чем путешествие» реализует Росмолодёжь в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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