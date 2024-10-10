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Банда косолапых держит в страхе жителей Куньинского района

Жители Куньинского района страдают от визитов медведей, пишет районная газета «Пламя».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Медведи бродят возле частных домовладений деревень Жижица, Засеново, Бурая, Хмелево, а также Кресты Куньинской волости.

«Приходил в огород, не стесняясь меня. Я в грядках, и он в грядках», – поделилась жительница деревни Кресты Ирина.

«В список деревень я бы добавил лесополосу от деревни Дроздово (Нижельское) до деревни Раонь, так как, судя по систематическим следам и отходам жизнедеятельности зверя, живет он тут на постоянной основе. Данный вопрос беспокоит местных жителей уже давно. Летом в деревнях очень много детей, а разрешать им отлучаться за границу участка как-то боязно...» – отметил Дмитрий.

В связи с этим глава района Олег Лебедев обратился в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области для решения этой проблемы.

В ответе комитета говорится, что пользование охотничьими ресурсами на основании охотхозяйственного соглашения осуществляет ООО «Волента».

Сотрудники охотхозяйства проинформированы о выходе медведей к указанным населённым пунктам. Обследование территории, прилегающей к населённым пунктам, а также территории вокруг озера Жижицкое показало, что она периодически посещается тремя медведицами с медвежатами и несколькими одиночными медведями-прошлогодками.

«В настоящее время сотрудники ООО «Волента» принимают все необходимые меры по отпугиванию диких зверей (в случае присутствия медведицы с медвежатами), также ими организованы и проводятся мероприятия, направленные на добычу одиночных особей медведя», – указано в сообщении комитета.

В случае повторного выхода медведей в населённые пункты озвучена просьба незамедлительно сообщить о данных фактах в областной комитет и в ООО «Волента».

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