Глава и котёнок: Юрий Семёнов рассказал, как в его дом попадают животные из приюта

15:08, 10 октября 2024, ПАИ

Глава Порховского района Юрий Семёнов рассказал корреспонденту ПАИ, почему решил взять котёнка из приюта.

«Я с приютом очень дружу. У меня и собака Дина была взята из приюта. К сожалению, она заболела и умерла, но прожила десять лет. Мы для неё тоже создали все условия – оборудовали место и вольер», – поделился Юрий Семёнов.

Решение взять котёнка в семью было принято давно, пояснил он. Причём хотелось взять животное именно из приюта, уточнил Юрий Семёнов.

«Вчера мы с супругой съездили и забрали его. Сейчас наш «ребёнок» обживает новое жилище. Дымке около пяти-шести месяцев, и пока она немного ещё побаивается людей. Я, знаете, не сильный фанат породистых братьев наших меньших. Уличные и бездомные, как правило, очень умненькие, послушные и хорошие, хотя к ним нужен особенный подход», – сказал он.

По его словам, в ближайшем будущем он планирует взять щенка из приюта. Глава Порховского района также призвал псковичей ответственнее относиться к животным.

«Хочу сказать одно: когда вы берёте пушистое животное, то загляните на полгода вперёд. Его нужно кормить, содержать, ухаживать за ним. Не надо рассматривать животное как игрушку, его нужно рассматривать как друга, как члена семьи. К питомцам нужно всегда подходить ответственно», – заключил глава муниципалитета.

При этом он добавил, что администрация пытается поддерживать приют «Добрый», откуда и были взяты все животные.