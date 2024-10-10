Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава и котёнок: Юрий Семёнов рассказал, как в его дом попадают животные из приюта

Глава Порховского района Юрий Семёнов рассказал корреспонденту ПАИ, почему решил взять котёнка из приюта.

«Я с приютом очень дружу. У меня и собака Дина была взята из приюта. К сожалению, она заболела и умерла, но прожила десять лет. Мы для неё тоже создали все условия – оборудовали место и вольер», – поделился Юрий Семёнов.

Глава Порховского района Юрий Семёнов рассказал, почему решил взять котёнка из приюта. Фото из Telegram-канала Юрия Семёнова

Решение взять котёнка в семью было принято давно, пояснил он. Причём хотелось взять животное именно из приюта, уточнил Юрий Семёнов.

«Вчера мы с супругой съездили и забрали его. Сейчас наш «ребёнок» обживает новое жилище. Дымке около пяти-шести месяцев, и пока она немного ещё побаивается людей. Я, знаете, не сильный фанат породистых братьев наших меньших. Уличные и бездомные, как правило, очень умненькие, послушные и хорошие, хотя к ним нужен особенный подход», – сказал он.

По его словам, в ближайшем будущем он планирует взять щенка из приюта. Глава Порховского района также призвал псковичей ответственнее относиться к животным.

«Хочу сказать одно: когда вы берёте пушистое животное, то загляните на полгода вперёд. Его нужно кормить, содержать, ухаживать за ним. Не надо рассматривать животное как игрушку, его нужно рассматривать как друга, как члена семьи. К питомцам нужно всегда подходить ответственно», – заключил глава муниципалитета.

При этом он добавил, что администрация пытается поддерживать приют «Добрый», откуда и были взяты все животные.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 октября 2024

Показ авторского фильма Оксаны Фёдоровой прошёл в Пскове
10 октября 2024

Движение по Тракторному переулку перекроют в Пскове с 28 октября
10 октября 2024

Глава и котёнок: Юрий Семёнов рассказал, как в его дом попадают животные из приюта
10 октября 2024

Скончался заштатный клирик Псковской епархии Елевферий
10 октября 2024

Банда косолапых держит в страхе жителей Куньинского района
10 октября 2024

Сервис по подбору программ для путешествий по Псковской области разрабатывают студенты СЗИУ РАНХиГС
10 октября 2024

Два масштабных мероприятия по онкологии пройдут завтра в Пскове
10 октября 2024

Псковичей приглашают на сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...