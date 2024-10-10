Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завершается расчистка Псковско-Чудского озера

Расчистка участков Псковско-Чудского озера завершается в Псковской области. Их проводят вблизи населённых пунктов Раскопель, Подборовье, Подолешье, Спицино и Островцы Гдовского района. Очистка проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

  • Завершается расчистка ​Псковско-Чудского озера
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Завершается расчистка ​Псковско-Чудского озера
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Завершается расчистка ​Псковско-Чудского озера
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Завершается расчистка ​Псковско-Чудского озера
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

Работы начали проводить в июне прошлого года. За это время подрядная организация достала донные отложения без нарушения коренного дна в объеме 65 тысяч куб. метров и выкосила избыточную водно-болотную растительность на площади 11 гектаров. Протяженность расчистки участков составляет почти четыре километра, добавили в пресс-службе.

Там отметили, что очистка участков озера приведет к улучшению гидрографической сети водоемов, снижению загрязнения вод, восстановлению функций биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления, а также к повышению качества воды и водообмена в гидрографической сети.

Кроме того, были проведены мероприятия по компенсации потерь водных биоресурсов в озере Ордово Невельского муниципального округа. В озеро было выпущено более миллиона молоди щуки и около 2,2 тысячи молоди судака.

На финансирование этих работ было выделено свыше 50 миллионов рублей из федерального бюджета. Все мероприятия проводились с соблюдением природоохранного законодательства и норм техники безопасности, обратили внимание в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 октября 2024

Проект «Барсик и Рождество» реализуют в Пскове
10 октября 2024

Опочане поддержали всероссийскую акцию «Вода России»
10 октября 2024

Михаил Ведерников провёл совещание с заместителями и руководителями органов исполнительной власти региона
10 октября 2024

Делегация Псковской области приняла участие в финале педагогического конкурса «Мастер года»
10 октября 2024

Культурный студобмен состоялся между Псковским и Новгородским колледжами искусств
10 октября 2024

Устройство отмостки вокруг стен колокольни Троицкого собора завершается в Пскове
10 октября 2024

Операцию МакКеона впервые выполнили в Псковском онкодиспансере
10 октября 2024

Псковичей приглашают на прогулку с собаками из приюта «Шанс»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...