Завершается расчистка Псковско-Чудского озера

17:52, 10 октября 2024, ПАИ

Расчистка участков Псковско-Чудского озера завершается в Псковской области. Их проводят вблизи населённых пунктов Раскопель, Подборовье, Подолешье, Спицино и Островцы Гдовского района. Очистка проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области







Работы начали проводить в июне прошлого года. За это время подрядная организация достала донные отложения без нарушения коренного дна в объеме 65 тысяч куб. метров и выкосила избыточную водно-болотную растительность на площади 11 гектаров. Протяженность расчистки участков составляет почти четыре километра, добавили в пресс-службе.

Там отметили, что очистка участков озера приведет к улучшению гидрографической сети водоемов, снижению загрязнения вод, восстановлению функций биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления, а также к повышению качества воды и водообмена в гидрографической сети.

Кроме того, были проведены мероприятия по компенсации потерь водных биоресурсов в озере Ордово Невельского муниципального округа. В озеро было выпущено более миллиона молоди щуки и около 2,2 тысячи молоди судака.

На финансирование этих работ было выделено свыше 50 миллионов рублей из федерального бюджета. Все мероприятия проводились с соблюдением природоохранного законодательства и норм техники безопасности, обратили внимание в пресс-службе.