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Терапевт: употребление продуктов с плесенью грозит отравлением

Употребление продуктов с плесенью грозит отравлением, заявила терапевт Алёна Паршина. Об этом пишет Lenta.ru.

Плесень представляет собой прорастание спор грибов на поверхности продуктов. Эти споры, по её словам, вырабатывают микотоксины — ядовитые вещества, способные вызывать аллергические реакции и респираторные заболевания. Кроме того, вместе с плесенью на еде размножаются и болезнетворные бактерии, в том числе сальмонелла, поэтому употребление в пищу покрывшихся ею продуктов грозит отравлением.

Просто удалить видимый глазу участок плесени, например из хлеба, сметаны, варенья или солений, недостаточно, поскольку она прорастает вглубь, поэтому такие продукты надо выбрасывать.

Исключение - продукты с плотной структурой, препятствующей проникновению спор внутрь. Это твердые сорта сыра, сушеные продукты и сырые овощи, такие как морковь, свекла, картофель. Если плесень появилась на подобных продуктах, их можно не выбрасывать — достаточно срезать около 2,5 сантиметра вокруг заплесневелой области. Нож следует держать подальше от зоны плесени, чтобы избежать загрязнения других частей продукта.

Собеседница «Ленты.ру» также указала, что, помимо вредных для здоровья плесневых грибов, существует и безопасная, так называемая благородная плесень, которую используют для производства некоторых сортов сыра, например рокфора или горгонзолы. «Стоит отметить, что из-за неправильного хранения эти сыры тоже могут покрыться вредной для здоровья плесенью, поэтому если продукт имеет признаки порчи или истекший срок годности, от его употребления стоит отказаться», — резюмировала Паршина.

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