Водопровод восстанавливают в опочецкой деревне Духново
Новый этап работ по восстановлению водопровода начался в деревне Духново Опочецкого муниципального округа, сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.
Подрядная организация МУП «Коммунсервис» приступила к реализации проекта ТОС «Возрождение» под названием «А у нас водопровод! Третий этап», сообщил Юрий Ильин.
«Это значимое событие для всех жителей деревни, так как оно позволит улучшить качество питьевой воды и создать комфортные условия для проживания», – отметил глава округа.
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