Водопровод восстанавливают в опочецкой деревне Духново

10:06, 11 октября 2024, ПАИ

Новый этап работ по восстановлению водопровода начался в деревне Духново Опочецкого муниципального округа, сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Подрядная организация МУП «Коммунсервис» приступила к реализации проекта ТОС «Возрождение» под названием «А у нас водопровод! Третий этап», сообщил Юрий Ильин.

«Это значимое событие для всех жителей деревни, так как оно позволит улучшить качество питьевой воды и создать комфортные условия для проживания», – отметил глава округа.