Более 2000 аварийных заявок отработали псковские газовики за девять месяцев

10:26, 11 октября 2024, ПАИ

Более двух тысяч аварийных выездов совершили специалисты аварийно-диспетчерской службы (АДС) «Газпром газораспределение Псков» в течение девяти месяцев 2024 года. Чаще всего причиной вызова бригады АДС были утечки газа при эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом 22% вызовов оказались ложными, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Среди частых причин выездов – попадание воды во внутридомовые газопроводы из-за несанкционированного подключения проточных водонагревателей. Для ликвидации аварии специалисты должны отключить газ. 25 марта по этой причине без газа временно остались 10 квартир многоквартирного жилого дома в Пскове.

«Проведение самовольных работ на действующем газопроводе категорически запрещены и опасны для жизни. А затраты на проведение восстановительных работ в несколько раз превышают расходы на услуги специализированной организации по установке газового водонагревателя», – отметила главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.