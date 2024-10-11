С начала 2024 года «Псковпассажиравтотранс» перевёз почти 17 млн пассажиров

13:57, 11 октября 2024, ПАИ

По данным за восемь месяцев 2024 года, с января по август, автобусы «Псковпассажиравтотранса» перевезли 17 826 500 пассажиров. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил директор предприятия Юрий Михайлов.

Основная доля перевозок от этого числа приходится на городские автобусы Пскова: за восемь месяцев их услугами псковичи и гости города воспользовались 13,364 млн раз. Пригородные перевозки за тот же период составили 4,045 млн пассажиров. Межгородскими и международными рейсами «Псковпассажиравтотранса» воспользовались 190,9 тыс. пассажиров, заказными – 225,2 тыс. пассажиров.

Отметим, что «Псковпассажиравтотранс» является одним из ключевых игроков на рынке пассажирских автоперевозок региона. В автопарке предприятия более 500 автобусов.