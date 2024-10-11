Газопровод строят в Пушкинских Горах

14:45, 11 октября 2024, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод протяжённостью 11,1 километра строят в Пушкинских Горах, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети обеспечат возможность подключения к природному газу 2 839 индивидуальных домовладений и блочно-модульной котельной. Подключиться к сетевому газу сможет ансамбль Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря.

К настоящему времени для газификации посёлка в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы построен межпоселковый газопровод протяженностью 8,1 километра. Также продолжается строительство газораспределительной станции «Пушкинские Горы» и газопровода-отвода протяженностью 19,2 километра, которые станут источником газоснабжения посёлка.