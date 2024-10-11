Памятнике Арине Родионовне откроют в Бугрово 13 октября
13 октября в 12:00 на площадке перед отелем «Арина Р.» в деревне Бугрово Пушкиногорского района откроется памятник няне Александра Пушкина Арине Родионовне. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
Композицию из сидящей на скамейке няни и кота создал скульптор Дмитрий Кривоносов. Памятник выполнен из современного полимерного материала с бронзовым покрытием.
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