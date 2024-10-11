Исторический сквер, тренажёры и зелёная зона: Григорий Стороненков рассказал об инициативных проектах жителей округа №12

16:38, 11 октября 2024, ПАИ

С какими инициативными проектами выступили жители округа № 12, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков.

Всего жители округа выступили с инициативным проектированием для пяти территорий: сквер «Соколинка 2.0», парк «Гагарина 2.0», сквер на Ипподромной, сквер «Малая родина» и благоустройство ручья в районе школы № 3.

«Сквер «Соколинка» был сделан в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», благоустроен, достаточно комфортен, жителей всё устраивает. Но мы уже понимаем, что в парке не хватает видеонаблюдения. Это сделает отдых в парке более комфортным и безопасным», – отметил Григорий Стороненков.

Также планируется разделить зоны сквера заборчиком или зелёными насаждениями и дополнительно уложить резиновую плитку, так как в части зелёной зоны осуществляется движение.

Видеонаблюдение предусмотрено и проектом для парка Гагарина. Также планируется огородоть поле для занятий футболом.

Что касается территории возле ручья рядом со школой № 3, то в дополнение к благоустройству в рамках ФКГС местные жители выступили с инициативой устройства зоны тренажёров. «Это просто силовые тренажёры, 12 штук. Они крытые, качественные, с изменяемой нагрузкой, по сути, в городе пока таких нет», – добавил депутат.

Ещё один проект – зона «Малая родина» находится также на берегу ручья от пересечения улиц Чудской и Ижорского Батальона. «Там есть зелёная зона. которая не благоустроена, и решили там сделать небольшой сквер исторической направленности. Поставим стенды, которые будут информировать жители об истории данной части города, а она богатая», – рассказал Григорий Стороненков.

В этом места запланировано устройство зелёной зоны, дорожек, скамеек, фонарей. Информационные стенды будут установлены во вторую очередь.

Кроме того, зелёную зону планируется обустроить и на улице Ипподромной у дома № 125. «Там есть небольшой участок зелёной зоны, где в своё время жители очень активно выступили против строительства заправочной станции», – отметил Григорий Стороненков.

По его словам, по инициативному проекту там планируется сделать небольшой сквер, где будет благоустроенная зелёная зона, дорожки, фонари, скамеечки.

«Мы сделали всё, приложили все усилия, чтобы проекты были лучшими и с точки зрения софинансирования, и с точки зрения поданных материалов», – подчеркнул депутат городской Думы по округу № 12.

Что такое инициативное проектирование, что могут получить в результате люди, как принять участие и каким образом можно заразить псковичей активностью, читайте в интервью с Григорием Стороненковым.