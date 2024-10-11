Стало известно о планируемых отключениях электроэнергии в Псковской области в октябре
Стало известно о планируемых отключениях электроэнергии в Псковской области в октябре. Об этом ПАИ сообщили в комитете по тарифам и энергетике Псковской области со ссылкой на Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад».
Свет отключат в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства области.
Информация о плановых отключениях формируется на месяц и актуализируется еженедельно, сообщили в комитете. Узнать подробности можно по ссылке, выбрав в списке свой населённый пункт.
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Стало известно о планируемых отключениях электроэнергии в Псковской области в октябре