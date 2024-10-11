Стало известно о планируемых отключениях электроэнергии в Псковской области в октябре

18:47, 11 октября 2024, ПАИ

Стало известно о планируемых отключениях электроэнергии в Псковской области в октябре. Об этом ПАИ сообщили в комитете по тарифам и энергетике Псковской области со ссылкой на Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад».

Свет отключат в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства области.

Информация о плановых отключениях формируется на месяц и актуализируется еженедельно, сообщили в комитете. Узнать подробности можно по ссылке, выбрав в списке свой населённый пункт.