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Политика

Вопросы развития транспортной отрасли региона обсудил Михаил Ведерников с Романом Старовойтом

Сегодня, 11 октября, губернатор Псковской области Михаил Ведерникова встретился в Москве с Министром транспорта Романом Старовойтом, обсудив вопросы развития транспортной отрасли региона. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм канале.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» доля улично-дорожной сети Псковской городской агломерации в нормативном состоянии доведена до 86,4%. В том числе была досрочно завершена масштабная реконструкция Советского (Троицкого) моста.

«Рассказал о строительстве Северного обхода, которое ведется по поручению нашего Президента. Сейчас возводится мост через реку Великая. Также организованы работы по возведению опор путепровода автодороги Родина-Наволок. Обсудили реконструкцию рулежных дорожек в аэропорту Пскова. Сейчас перрон позволяет обслуживать одновременно только два воздушных судна, но скоро потребуется минимум шесть мест, – отметил Михаил Ведерников.

В рамках формируемого нового федерального проекта «Развитие опорной сети аэропортов» предусмотрено проведение необходимых работ в 2028–2030 годах.

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