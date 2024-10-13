Судить о зиме по сегодняшнему дню советует народный календарь
Память Михаила, святого Русской православной церкви, отмечается сегодня, 13 октября пишет calend.ru.
В этот день женщины сжигали свои соломенные постели. Считалось, что это убережёт от недоброго глаза. Старухи же сжигали только лапти – «чтобы зиме ходу дать».
Про солому в народе говорили, что она вбирает в себя силу земную и силу солнечную. А по вытрясенной из матраца соломе судили о здоровье его владельца.
Также в этот день купали детей на пороге, чтобы защитить их от болезней зимой.
Кроме того, считалось, что если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет не скоро. А если к этому дню все журавли улетели на юг, то зима будет холодной и ранней.
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