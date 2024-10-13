Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Судить о зиме по сегодняшнему дню советует народный календарь

Память Михаила, святого Русской православной церкви, отмечается сегодня, 13 октября пишет calend.ru.

В этот день женщины сжигали свои соломенные постели. Считалось, что это убережёт от недоброго глаза. Старухи же сжигали только лапти – «чтобы зиме ходу дать».

Про солому в народе говорили, что она вбирает в себя силу земную и силу солнечную. А по вытрясенной из матраца соломе судили о здоровье его владельца.

Также в этот день купали детей на пороге, чтобы защитить их от болезней зимой.

Кроме того, считалось, что если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет не скоро. А если к этому дню все журавли улетели на юг, то зима будет холодной и ранней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 октября 2024

Небольшой дождь ожидается в Псковской области 14 октября
13 октября 2024

Михаил Ведерников поблагодарил аграриев региона за большой вклад в развитие экономики и любовь к родной земле
13 октября 2024

О негативном влиянии кофе на работоспособность предупредила эндокринолог Галина Смирнова
13 октября 2024

Жительница Псковской области устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
13 октября 2024

Александр Котов поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
13 октября 2024

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается сегодня в России
12 октября 2024

Великолукский проект «Сушим СВОим» стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе»
12 октября 2024

Проблемы пробации наркозависимых осуждённых обсудил Дмитрий Шахов на межведомственном совещании

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...