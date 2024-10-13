Именной медальон нашли поисковики во время «Студенческой вахты Памяти» в Псковской области

16:57, 13 октября 2024, ПАИ

Именной медальон нашли поисковики во время «Студенческой вахты Памяти» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Поискового движения России.

Студенты-поисковики ведут полевые поисковые работы на месте организованного лагеря для военнопленных Luftlager I Dno, который являлся филиалом «Дулага-100», существовавшего в Дновском районе с августа 1941 по январь 1944 года.

12 октября в одной из ям, где был сделан сброс личных вещей, одежды военнопленных и мусора, поисковики обнаружили четыре медальона. Три из них оказались пустыми, а в одном был хорошо читаемый вкладыш.

Выяснилось, что медальон принадлежал Куприянову Василию Семёновичу 1901 года рождения, уроженцу Пензенской области, который был призван Барабинским РВК Новосибирской области. Мужчина пропал без вести в ноябре 1942 года, а последнее письмо от него датировано 15 августа 1942 года. Он был женат на Куприяновой Марии Михайловне, у него была дочь – Куприянова Любовь Васильевна.

Поисковики приступили к розыску его родственников.