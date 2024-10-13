«Два дня вывозила»: рекордное количество опят удалось собрать в лесу Псковской области

22:36, 13 октября 2024, ПАИ

Два мешка опят удалось собрать в лесу у деревни Гоголëво Локнянского района. Фотографиями находки поделилась Людмила Сидорова в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Грибов ещё много осталось в лесу. Грибы замариновала и засолила, также заморозила. Полчаса – полмешка. Два дня вывозила», – отметила любительница тихой охоты.

Ранее сообщалось, что гигантские грибы находят грибники в лесах Псковской области.