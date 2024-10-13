«Два дня вывозила»: рекордное количество опят удалось собрать в лесу Псковской области
Два мешка опят удалось собрать в лесу у деревни Гоголëво Локнянского района. Фотографиями находки поделилась Людмила Сидорова в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
«Грибов ещё много осталось в лесу. Грибы замариновала и засолила, также заморозила. Полчаса – полмешка. Два дня вывозила», – отметила любительница тихой охоты.
Ранее сообщалось, что гигантские грибы находят грибники в лесах Псковской области.
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