Гигантские грибы находят любители тихой охоты в лесах Псковской области

11:38, 16 августа 2024, ПАИ

Необычные грибы больших размеров находят любители тихой охоты в лесах Псковской области. Фотографиями «урожая» они делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Размеры некоторых из них позволяют спрятаться как под зонтиком. В комментариях предположили, что на фотографии может быть изображён гриб лепиота, или чешуйница, который относится к семейству шампиньоновых.

Понять, насколько большой этот гриб, можно, сопоставив его с женской ногой на фото. Подписчики сообщества определили его как «свинуха гигантская», или «говорушка». Его шляпка в диаметре может достигать до 40 сантиметров, а мякоть обладает мучнистым запахом и вкусом.

Ну а кто-то не находит огромные грибы, а делает их сам. «Боровичок удачи!» – подписала фотографию любительница тихой охоты Анна Пшеницына.

Ранее 18,5 килограмма грибов удалось собрать в лесу Псковской области за один поход. Кроме того, пять тысяч боровиков за один поход собрала одна из любительниц тихой охоты. А в материале ПАИ псковичи раскрыли самые грибные места региона, а также показали свои самые необычные находки.