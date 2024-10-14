Детей из псковского центра помощи познакомили с проектом «Билет в будущее»
Псковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, присоединился к профориентационному проекту «Билет в будущее». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.
В рамках проекта детей познакомят с курсом «Россия – мои горизонты».
На первом занятии воспитанникам рассказали о различных профессиях, достижениях страны в определённых отраслях и познакомили с важными понятиями курса.
Данный образовательный курс нацелен на формирование у школьников готовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с рынком труда и миром профессий.
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