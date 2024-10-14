Инновационную практику по работе с родителями представили в Пскове

11:37, 14 октября 2024, ПАИ

Коллектив псковского детского сада № 40 «Ручеёк» представил инновационную практику по работе с родителями, где за основу взята технология эффективной социализации дошкольников Н. П. Гришаевой «Клубный час». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Практику представляли в рамках областного семинара «Лучшие региональные практики дошкольного образования в условиях реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования и укрепления единого образовательного пространства».

Региональный компонент занятий делает образовательную практику уникальной и ценной, реализуя такой принцип сотрудничества с родителями, как сохранение культурно-национальной идентичности ребёнка и семьи в целом.

Семинар стал площадкой для обмена опытом и дискуссий между педагогами дошкольных образовательных организаций Псковской области. Участники семинара смогли познакомиться с лучшими региональными практиками и получить ценные рекомендации по совершенствованию своей работы, отметили в профильном комитете.