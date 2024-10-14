Благодарность за качественный ремонт Плюсской школы вручил подрядчику Александр Котов

13:21, 14 октября 2024, ПАИ

В расширенном формате с участием спикера регионального парламента Александра Котова и главы Плюсского района Натальи Ивановой прошла традиционная еженедельная линейка в Плюсской средней школе. На мероприятие также пригласили Мурата Озрокова – руководителя подрядной организации, выполнявшей этим летом капитальный ремонт образовательного учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

















Директор школы, председатель окружного Собрания депутатов Оксана Лазарева напомнила, что здание капитально не ремонтировалось с 1977 года. «Для всех плюсских жителей это большой подарок», – подчеркнула руководитель образовательного учреждения.

Глава муниципалитета Наталья Иванова также отметила, что после завершения ремонта у плюсских школьников появилась возможность учиться и развиваться в комфортных условиях. Глава поинтересовалась у ребят, довольны ли они сами результатом, и получила громкий утвердительный ответ.

«Мы, взрослые, тоже очень довольны, поэтому пригласили сегодня руководителя строительной организации Мурата Озрокова, который руководил всем процессом и обеспечивал стройку всеми строительными материалами», – поблагодарила подрядчика Наталья Иванова, признав, что, к сожалению, не часто приходится встречать такое добросовестное отношение к работе со стороны подрядных организаций.

Александр Котов, выступая в школе, заверил, что с уровня областного руководства состоянию объектов образования уделяется повышенное внимание, не первый год в регионе реализуется программа капитального ремонта. «Надо сказать честно – было непросто, мы здесь с главой района и директором школы очень много проводили времени в процессе ремонта, – вспомнил о трудностях Александр Котов. – И даже раскрою секрет: мы ругались с подрядчиком в процессе, потому что были опасения, что ремонт не будет закончен в срок. Но тогда подрядчик сказал, что даёт твёрдое обещание и своё слово выполнит».

Данное слово Мурат Озроков сдержал в условиях сжатых сроков и объективных трудностей с рабочим персоналом, приобретением строительных материалов.

В завершение Александр Котов напомнил, что у подрядчика, отремонтировавшего школу в Плюссе, есть и другие объекты в регионе, и пожелал строительной компании работать также чётко, слаженно и с хорошим результатом.

Спикер и глава муниципалитета отметили индивидуального предпринимателя благодарностями областного парламента и администрации района за добросовестно и качественно выполненную работу. Особый подарок в знак благодарности Мурату Озрокову вручила директор школы Оксана Лазарева – поделку, выполненную учениками Плюсской школы.