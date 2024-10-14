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Происшествия

Ребёнок и мужчина погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе

Лобовое столкновение автомобилей KIA и Chevrolet произошло у деревни Алоль Пустошкинского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП погибли мужчина и ребёнок.

Ещё один ребёнок и женщина госпитализированы в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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