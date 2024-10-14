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Общество

Нашествие медведей: где в Псковской области вероятнее всего встретиться с хозяином леса

Медведи стали чаще выходить к людям в Псковской области в этом году. Заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» поделился, где людям нужно быть готовыми к встрече с хозяином леса.

Фото: Полистовский государственный природный заповедник

«Медведи появились даже там, где их никогда не было», – поделился специалист. Также он отметил, что встретить медведя сейчас можно везде.

Однако такие походы косолапых по огородам нельзя назвать регулярными.

Ранее сообщалось, что сейчас принимаются все необходимые меры для отпугивания животных.

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