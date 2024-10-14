«Огромный такой, размером с машину»: жительница Псковской области рассказала о встрече с медведем

17:18, 14 октября 2024, ПАИ

Великолучанка Ирина Мерзлова ездит на дачу в Куньинский район, где часто в гости заглядывают косолапые в поисках еды. В беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» великолучанка рассказала о встрече с хозяином леса.

«Сижу в грядках, чувствую, что на меня кто-то смотрит. У меня грядки в два ряда, за вторым рядом ещё не было забора. Вот там идёт мишка. Идёт медленно-медленно и смотрит на меня», – рассказала Ирина Мерзлова.

От страха она потеряла тапки, пока бежала до дома. После этой встречи с обитателем леса у женщины появились мысли продать дачу, но вскоре она передумала, так как появился забор.

Из разговоров с местными жителями она узнала, что пока дача стояла без хозяев, на её огороде часто лакомились различные животные, в том числе и медведи. Позже ей и вовсе сказали не обращать внимания на гостя – никому вреда он не приносит.

Полный текст статьи читайте здесь.

Ранее сообщалось, что жители Куньинского района страдают от визитов медведей.