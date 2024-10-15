Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиян предупредили о возможной блокировке сервисов Google на Android

Сервисы Google, работающие на базе операционной системы (ОС) Android, могут быть частично заблокированы на территории РФ при принятии подобных решений со стороны американской компании. Такое мнение выразил заместитель президента - председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов, пишет ТАСС.

«Если говорить об операционной системе Android, соответственно и телефоны на базе операционной системы Android, да, действительно, очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», - сказал Халитов.

Он отметил, что в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде, которые позволяют блокировать телефоны пользователей, в том числе и из России. Халитов напомнил, что ОС Android не является российской разработкой, она не является технологически независимой. «При желании, в моем понимании, как и YouTube, так и телефоны на базе Android, <...> наши пользователи с определёнными сложностями в использовании столкнуться могут», - отметил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 октября 2024

Несанкционированные свалки выявили в Новосокольническом районе
15 октября 2024

Более полумиллиона просмотров набрало видео о полётах на воздушном шаре над Псковской областью
15 октября 2024

Строительные материалы и утеплители: чем псковичи могут помочь участникам СВО
15 октября 2024

Женское погребение с украшениями XI века обнаружили археологи в Псковской области
15 октября 2024

Восемь иностранцев попытались незаконно пересечь границу Псковской области и Латвии
14 октября 2024

О состоянии здоровья замученного людьми хаски Рея рассказали зоозащитники
14 октября 2024

Ушла из жизни сотрудница комитета по управлению имуществом Псковской области
14 октября 2024

Смертельное ДТП учинил пьяный водитель у деревни Вишенка в Дновском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...