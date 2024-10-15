Россиян предупредили о возможной блокировке сервисов Google на Android

07:26, 15 октября 2024, ПАИ

Сервисы Google, работающие на базе операционной системы (ОС) Android, могут быть частично заблокированы на территории РФ при принятии подобных решений со стороны американской компании. Такое мнение выразил заместитель президента - председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов, пишет ТАСС.

«Если говорить об операционной системе Android, соответственно и телефоны на базе операционной системы Android, да, действительно, очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», - сказал Халитов.

Он отметил, что в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде, которые позволяют блокировать телефоны пользователей, в том числе и из России. Халитов напомнил, что ОС Android не является российской разработкой, она не является технологически независимой. «При желании, в моем понимании, как и YouTube, так и телефоны на базе Android, <...> наши пользователи с определёнными сложностями в использовании столкнуться могут», - отметил он.