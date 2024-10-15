Командный проект студентов ПсковГУ стал победителем очного этапа конкурса «Профессиональное завтра – 2024»

10:57, 15 октября 2024, ПАИ

Совместный проект студентки ПсковГУ Софии Долженко и команды студенческого медиа «Толк» вошёл в число победителей очного этапа VII Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра – 2024». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Команда представила видеопроект «Инвалидность мне не мешает жить ярко!» в номинации «Социальная реклама и инклюзивный блогинг». Команда заняло второе место.

Конкурс «Профессиональное завтра – 2024» объединил более 250 человек – сопровождающих, участников и руководителей ресурсных центров по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.