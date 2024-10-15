Дмитрий Шахов рассказал в Петербурге о работе с участниками СВО
О работе с участниками СВО и их семьями на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе рассказал омбудсмен Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом он сообщил ПАИ.
В частности, Дмитрий Шахов рассказал о статистике обращений этой категории жителей региона. По его словам, в этой части важно оперативное взаимодействие региональных уполномоченных по правам человека с командованием воинских формирований.
Кроме прочего, уполномоченный по правам человека в Псковской области остановился на методике работы с такими обращениями.
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