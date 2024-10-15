Почему мужчинам и женщинам нужен разный завтрак, объяснили учёные

18:50, 15 октября 2024, ПАИ

Мужчинам и женщинам необходимо завтракать разными продуктами, чтобы запустить обменные процессы в организме. К таким выводам пришли канадские учёные из Университета Ватерлоо.

Они провели исследование и выяснили, что метаболизм мужчин и женщин после пробуждения работает по-разному.

Мужчины лучше реагировали на завтрак, содержащий большое количество сложных углеводов. Это значит, что мужской организм оптимально функционирует, если позавтракать продуктами, богатыми клетчаткой и медленными углеводами: овсянкой, гречкой, рисом, отрубями, бобовыми, цельнозерновым хлебом, капустой или картофелем. Также подойдут некоторые фрукты, например, бананы, яблоки, чернослив и финики.

В то же время женский метаболизм показал лучшую активацию при употреблении завтрака с большим количеством полезных жиров. Для женщин более подходящим вариантом оказались омлет, оливковое масло, сыр тофу, авокадо, орехи, рыба, оливки, сало, кунжут, бобовые и красная икра.