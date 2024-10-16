Денис Позимний наступил по народному календарю

07:17, 16 октября 2024, ПАИ

Память святого Дионисия Ареопагита, жившего в Афинах в I веке, отмечается сегодня, пишет calend.ru.

Считалось, что перед зимой по земле ходят осенние лихорадки, которые могли проникнуть в человека множеством способом – залететь соринкой в глаз, забраться под одежду. Главной защитой от них считали осиновую кору: ее всегда носили с собой, а дома держали осиновое полено.

На Руси в этот день кроме лихорадок еще опасались и сглаза. «Денис – лихого глаза берегись», – говорили в народе. Против сглаза, порчи и любого другого наговора использовали редьку, лук, чеснок и соль. На Дениса также старались избегать людей «с дурным глазом» (такую способность приписывали обычно кареглазым и черноглазым).