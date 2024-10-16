День анестезиолога-реаниматолога отмечается в России сегодня
День анестезиолога-реаниматолога отмечается в России сегодня, 16 октября, пишет calend.ru.
Искусственная анестезия используется при хирургических операциях, травмах, лечении зубов и в других направлениях медицины.
Первая анестезия была проведена 16 октября 1846 года. Тогда зубной врач Томас Мортон впервые провел операцию под эфирным наркозом.
Со временем анестезиология была выделена в отдельную ветвь медицины, и сейчас она является неотъемлемой частью хирургии, психиатрии, наркологии и других областей медицины.
В современной медицине различают местную, общую и спинномозговую анестезию. Методология и препараты для проведения анестезии постоянно совершенствуются, как и знания и навыки специалистов данной области медицины.
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