Таинственную «дверь» обнаружили в Антарктиде по онлайн-картам
Таинственную «дверь» обнаружили в Антарктиде по онлайн-картам, пишет британская газета Daily Mail.
На спутниковых изображениях Антарктиды пользователи соцсетей заметили объект, похожий на «дверной проем». Он находится к юго-востоку от японской станции Сёва.
Профессор гляциологии Бетан Дэвис из университета Ньюкасла, проанализировала снимок и пояснила, что это застрявший на мелководье айсберг.
Вершина «дверного проема» могла появиться из-за таяния льда, добавил вулканолог профессор Джон Смелли.
«Я почти уверен, что это просто естественное явление, и волноваться тут не о чем», – заключил он.
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