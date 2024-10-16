Таинственную «дверь» обнаружили в Антарктиде по онлайн-картам

08:40, 16 октября 2024, ПАИ

Таинственную «дверь» обнаружили в Антарктиде по онлайн-картам, пишет британская газета Daily Mail.

На спутниковых изображениях Антарктиды пользователи соцсетей заметили объект, похожий на «дверной проем». Он находится к юго-востоку от японской станции Сёва.

Профессор гляциологии Бетан Дэвис из университета Ньюкасла, проанализировала снимок и пояснила, что это застрявший на мелководье айсберг.

Вершина «дверного проема» могла появиться из-за таяния льда, добавил вулканолог профессор Джон Смелли.

«Я почти уверен, что это просто естественное явление, и волноваться тут не о чем», – заключил он.