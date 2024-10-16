Владелец псковского питомника опровергла слухи о сбежавшем тигре

10:41, 16 октября 2024, ПАИ

Владелица псковского питомника гибридных и диких кошек опровергла информацию, что в деревне Купровщина Псковского района сбежал тигр.

«Убежали две кошки гибридной породы «саванна» с высоким содержанием дикой крови», – рассказала она в беседе с корреспондентом ПАИ.

Владелица питомника подчеркнула, что кошки пугливые, осторожные, к людям неагрессивные, на людей не нападают и к ним не подойдут.

«По коту не могу сказать, кто его задирал. Они имеют особенность носить в пасти всякие предметы. Кошками они не питаются, они не входят в их пищевую цепочку. Возможно, принёс подранного собаками кота. У нас они живут мирно с домашними кошками и собаками», – подчеркнула она.

Владелица питомника пояснила, что кошки сильно метят территорию, из-за чего в одном месте в вольере проржавело и ослабло металлическое крепление. «Они пытаются ловить птичек на прогулках за вольером. Кошки довольно сильные. Каким-то образом образовался лаз, совершенно небольшой. Впечатление, что туда мейн-кун не вышел бы, а такая крупная кошка... Забор таким кошкам не препятствие, они пятиметровые перепрыгнуть способны. Наши собаки на них не реагируют, столько лет вместе прожили, дали уйти», – отметила она.

Она добавила, что все вольеры надежные и крепкие, периодически проверяются. Причиной образовавшегося лаза мог стать брак материала.