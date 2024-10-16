Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить Изборский музей

11:16, 16 октября 2024, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» присоединяется к акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры. С 19 по 25 октября участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить экскурсию «Крепость на горе Жеравьей». Экскурсия будет проходить ежедневно в 13:00, сбор группы на улице Печорской, 37. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Для получения бесплатных билетов на экскурсию необходимо предъявить документы, подтверждающие право на льготу, а именно справку об участии в СВО и документ, удостоверяющий личность. Члены семьи должны предъявить любые документы, подтверждающие родство.

В 2025 году акция будет проходить ежеквартально: 18–24 января, 19–25 апреля, 19–25 июля, 18–24 октября.