«Альфа-онлайн» вновь признан лучшим мобильным банком в браузере смартфона

12:44, 17 октября 2024, ПАИ

Мобильный банк «Альфа-онлайн» вновь занял первые места в ежегодном рейтинге Markswebb сразу в двух номинациях: «Лучший цифровой банк для повседневных операций» и «Лучший цифровой офис» с отрывом от конкурентов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Альфа-банка».

Эксперты Markswebb высоко оценили широкий функционал «Альфа-онлайн», не уступающий приложению, понятные интерфейсы, которые транслируют тот же пользовательский опыт, что и нативные приложения, при этом аналитики отметили, что мобильный банк в браузере «Альфа-онлайн» на сегодня равнозначен нативному приложению в повседневных задачах.

Аналитики выделили удобную идентификацию по Face ID – это решение от «Альфа-банка» задаёт тренд для банков в браузере. Помимо этого, эксперты отметили наиболее продуманный и удобный вход в сам сервис для новых клиентов, чат в зоне до авторизации, поддержку входа по биометрии.

«Альфа-банк» получил высшую оценку в функциях управления данными пользователя – в мобильном банке легко можно поменять адрес, номер телефона, информацию по документам.

Кроме того, эксперты отметили наиболее удобный пользовательский путь для оформления и открытия нового продукта в «Альфа-онлайн»: лёгкий процесс, понятные условия и вся нужная информация под рукой – особенно удобно заказывать выпуск карт.

Помимо этого, аналитики агентства Markswebb отметили, что «Альфа-банк» задаёт тренд в развитии daily banking, особенно в части оплаты штрафов и пошлин. В качестве примера эксперты привели практику «Альфа-банка» – в мобильный банк в браузере подгружаются фотографии с нарушениями ПДД, что упрощает работу со штрафами в «Альфа-онлайн».

Mobile Web Banking Rank – исследование цифрового клиентского опыта в веб-версиях банковских приложений для айфонов по более чем 1000 критериям. Оно показывает, насколько успешно банки устраняют функциональный и технический разрыв между нативными и веб-приложениями.

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам семи месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ чистая прибыль «Альфа-банка» составила 100,3 млрд рублей. Клиентская база составляет более 1,8 млн корпоративных клиентов и 33,8 млн физических лиц по состоянию на июль. «Альфа-банк» развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2 500 городов с доставкой.

Подробнее об условиях – на сайте alfabank.ru.

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