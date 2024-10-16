Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны отремонтировали в Бежаницком районе
Памятный знак погибшим в годы Великой Отечественной войны отремонтировали в деревне Сапрыгино Бежаницкого района, пишет газета «Сельская новь».
На месте сожжённой деревни установили новую мемориальную плиту и ограждение.
Помимо этого, в Бежаницах отремонтировали памятник советскому солдату. Ремонт проведён за счёт средств федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».
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