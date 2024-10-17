День участкового терапевта отмечают в России

07:05, 17 октября 2024, ПАИ

День участкового терапевта отмечают в России 17 октября, сообщает calend.ru.

Этот профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми каждый человек сталкивается на протяжении своей жизни, начиная с раннего возраста. Термин «терапия» в переводе с греческого языка означает «уход» или «лечение». В ряде случаев терапевт самостоятельно назначает лечение.

Работа такого специалиста включает ведение амбулаторного приёма в поликлинике и посещение пациентов на дому по их вызовам. За каждым терапевтом закреплён определённый территориальный участок, где он проводит приём и осуществляет выезды, поэтому за терапевтом и закрепилось название «участковый».