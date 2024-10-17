Скважину начали ремонтировать в Пушкинских Горах

08:00, 17 октября 2024, ПАИ

Скважину на улице Восточной ремонтируют в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в своём телеграм-канале.

Эту скважину, которую построили в 1960-х годах, ни разу не ремонтировали капитально. Она обеспечивает водой сотни домовладений на улице Восточной, Южной, Михайлова, Пионерской, Дачной, Северной, Комсомольской, Заозерной, Лесной, Молодых Патриотов и других улицах, пояснила Оксана Филиппова.

Жители этих территорий часто сталкиваются с отсутствием воды и не всегда она должного качества, подчеркнула она.

Сумма контракта – около 1 млн 200 тысяч рублей. Ремонтные работы стали возможны за счёт пополнения доходной части бюджета в результате удержания около 2 млн 800 тысяч рублей в качестве штрафов и пени с подрядчика, который благоустраивал парк «Лукоморье», за нарушение сроков исполнения контракта, объяснила глава района.

Кроме того, в Пушкинских Горах планируют отремонтировать сети водоотведения улицы Восточной.