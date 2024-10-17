Правила обращения с домашней аптечкой напомнили псковичам

09:33, 17 октября 2024, ПАИ

Правила обращения с домашней аптечкой напомнили псковичам в ГУ МЧС России по Псковской области. Когда лекарства лежат в неподходящем месте, они могут не только потерять свои лечебные свойства, но даже стать опасными.

Рекомендации от Главного управления МЧС России по Псковской области:

- соблюдайте сроки и условия хранения препаратов, указанные в инструкции, в том числе после вскрытия упаковки;

- обратите внимание на температуру хранения, защиту лекарства от света и влаги;

- утилизируйте медикаменты в соответствии с инструкцией;

- любой из медикаментов несёт в себе потенциальную опасность для детей, поэтому лекарства надо держать в недоступном для ребёнка месте. Домашнюю аптечку можно поместить на самую верхнюю полку в шкафу;

- не доставайте и не открывайте аптечку при ребенке, не разрешайте играть с лекарствами. Если есть малейшее подозрение на то, что ребенок проглотил ненужное лекарство, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.