Более 95 тысяч потребителей обратилось в единые клиентские центры псковских газовых компаний за девять месяцев

17:06, 17 октября 2024, ПАИ

В единых клиентских центрах компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в Псковской области приняли более 95 тысяч потребителей за девять месяцев 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компаний.

Большая часть обращений касалась оформления новых договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключения договоров на поставку газа, заявок на подключение (технологическое присоединение) в рамках догазификации. Также абоненты обращались по вопросам ремонта и установки газового оборудования, начислений и перерасчётов за природный газ.

За девять месяцев специалисты единых клиентских центров также обработали свыше восьми тысяч обращений от потребителей, поступивших на горячую линию по телефону 8-800-350-59-01. Более 350 тысяч потребителей обратилось в call-центр по телефону 59-50-50.

«Работа по принципу единого окна позволяет предоставлять весь комплекс услуг обеих газовых компаний и сразу решить широкий спектр вопросов. Для удобства абонентов организованы формирование и отправление квитанций на оплату природного газа в электронном виде. Мы также продолжаем активно развивать наши дистанционные сервисы обслуживания: Telegram-бот и «Личный кабинет», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.