Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

07:26, 18 октября 2024, ПАИ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения, пишет ТАСС.

Инициатива предлагает запретить распространение в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Речь идет именно о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения, «под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка».

«Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом - опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Что сейчас происходит в США и Европе», - написал Володин в своем телеграм-канале после принятия законопроекта в первом чтении. Он сообщил, что за инициативу проголосовало 388 депутатов Госдумы. «Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей. Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», - добавил Володин.

Документ предлагает уточнить в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», что распространение пропаганды отказа от деторождения станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Устанавливается, что владельцы соцсетей должны будут осуществлять мониторинг для выявления пропаганды отказа от деторождения. В законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предлагается установить, что к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, пропагандирующая отказ от деторождения. Согласно предложенным поправкам в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», органы госвласти РФ должны будут принимать меры по защите детей от такой информации.

Кроме того, в законе «О средствах массовой информации» предлагается прописать, что использование СМИ не допускается для распространения материалов, пропагандирующих отказ от деторождения. Законопроект также устанавливает, что реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую чайлдфри. Согласно документу, пропаганда отказа от деторождения в фильмах станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения на него.