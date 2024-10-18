Часть улицы Некрасова в Великих Луках временно перекроют

09:57, 18 октября 2024, ПАИ

Движение на участке улицы Некрасова в Великих Луках в районе дома № 13 временно перекроют 22 октября с 8:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Движение перекроют в связи с проведением работ по устройству сетей газоснабжения. Объехать перекрытый участок дороги водители смогут по улицам Горной, Ботвина и Льва Толстого.