Часть улицы Некрасова в Великих Луках временно перекроют
Движение на участке улицы Некрасова в Великих Луках в районе дома № 13 временно перекроют 22 октября с 8:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Движение перекроют в связи с проведением работ по устройству сетей газоснабжения. Объехать перекрытый участок дороги водители смогут по улицам Горной, Ботвина и Льва Толстого.
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