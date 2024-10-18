Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Часть улицы Некрасова в Великих Луках временно перекроют

Движение на участке улицы Некрасова в Великих Луках в районе дома № 13 временно перекроют 22 октября с 8:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Движение перекроют в связи с проведением работ по устройству сетей газоснабжения. Объехать перекрытый участок дороги водители смогут по улицам Горной, Ботвина и Льва Толстого.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 октября 2024

В Псковской области жене погибшего на СВО военного вручили орден Мужества
18 октября 2024

Псковичка вышла в финал всероссийского конкурса «Студент года. Педагоги»
18 октября 2024

Как принять участие в акции «Губернаторский дневник»
18 октября 2024

Мост через Черёху досрочно отремонтирован в Псковском районе
17 октября 2024

Для проведения работ по капремонту дома в деревне Крипецкое-1 ищут нового подрядчика
17 октября 2024

Творческая встреча с поэтом, писателем, путешественником из Санкт-Петербурга Сергеем Бурыкиным прошла в Плюссе
17 октября 2024

Стало известно, кто представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса «Флагманы образования»
17 октября 2024

Жительницу Красногородска поздравила с 90-летним юбилеем Валентина Понизовская

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...