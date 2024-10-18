Дежурные группы сформируют в начальных классах псковских школ на время карантина

13:05, 18 октября 2024, ПАИ

Дежурные классы организуют в школах Пскова на время карантина. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

В целях ограничения распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничной пневмонией в Пскове, предотвращения формирования очагов с групповыми заболеваниями внебольничной пневмонией с 21 по 25 октября на базе муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся начальных классов по потребности будут сформированы дежурные группы.

Группы будут организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Также для учащихся будет организовано питание.

Дежурные группы не будут организованы только там, где деятельность приостановлена в соответствии с предписаниями регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 17 по 25 октября пройдёт с использованием дистанционных образовательных технологий.

Напомним, что из-за высокой заболеваемости учащихся внебольничной пневмонией все школы Пскова переходят на дистанционный режим обучения с 21 по 27 октября. Кроме того, очная деятельность организаций дополнительного образования также приостанавливается с 21 октября до 4 ноября.