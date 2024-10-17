Все школы и учреждения допобразования Пскова переходят на дистанционное обучение
Все школы Пскова и учреждения дополнительного образования переходят на дистанционный формат обучения с 21 октября. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин.
Причина перехода – большое количество случаев внебольничной пневмонии в некоторых образовательных учреждениях Пскова.
Осенние школьные каникулы будут в стандартное время, без переноса – с 28 октября.
Добавим, что в городе на карантине находились пять школ.
Ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.
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