Все школы и учреждения допобразования Пскова переходят на дистанционное обучение

14:29, 17 октября 2024, ПАИ

Все школы Пскова и учреждения дополнительного образования переходят на дистанционный формат обучения с 21 октября. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Причина перехода – большое количество случаев внебольничной пневмонии в некоторых образовательных учреждениях Пскова.

Осенние школьные каникулы будут в стандартное время, без переноса – с 28 октября.

Добавим, что в городе на карантине находились пять школ.