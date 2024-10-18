В Локне догазифицировали домовладения

15:24, 18 октября 2024, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» подключили к газоснабжению 39 домовладений в Локне, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Подключение стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию семи внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 2,3 километра и установке пунктов редуцирования газа для догазификации домовладений по улицам Чкалова, Шарикова, Советской, а также переулкам Первомайскому и Свинцова. Пусковые работы продолжаются. Ещё около 100 домовладений готовы к приёму сетевого природного газа.

Всего от жителей Локни в работе компании находится 460 заявок, заключено 458 договоров, до границ земельных участков газопроводы-вводы построены по 338 заявкам.

«Для сокращения сроков подключения мы применили новый подход. Одновременно несколько бригад выполняли работы по строительству сетей, газопроводов-вводов, строительству в границах земельных участков и подготовке домовладений к приёму газа. Это позволило в кратчайшие сроки выполнить подключения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.