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Политика

В кругу друзей: «Тема недели» расскажет о позитивных итогах работы муниципальных округов в Псковской области

Почти ровно два года назад в Псковской области был запущен процесс преобразования районов в муниципальные округа. За это время муниципалитетами, которые выступили пионерами преобразования, накоплен полезный опыт работы в новой системе местного самоуправления. Сейчас в регионе уже 13 муниципальных округов.

Каким оказался накопленный опыт? В чём в правительстве Псковской области и в муниципальных округах видят первые главные итоги преобразования – эксперты обсудят в еженедельной авторской программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

Программа выйдет в эфир в субботу, 19 октября, в 20:00. Смотрите телеканал «Первый Псковский» на 21-й кнопке.

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