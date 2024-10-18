В кругу друзей: «Тема недели» расскажет о позитивных итогах работы муниципальных округов в Псковской области

16:11, 18 октября 2024, ПАИ

Почти ровно два года назад в Псковской области был запущен процесс преобразования районов в муниципальные округа. За это время муниципалитетами, которые выступили пионерами преобразования, накоплен полезный опыт работы в новой системе местного самоуправления. Сейчас в регионе уже 13 муниципальных округов.

Каким оказался накопленный опыт? В чём в правительстве Псковской области и в муниципальных округах видят первые главные итоги преобразования – эксперты обсудят в еженедельной авторской программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

Программа выйдет в эфир в субботу, 19 октября, в 20:00. Смотрите телеканал «Первый Псковский» на 21-й кнопке.