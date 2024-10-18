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Новый эндокринолог принимает в консультативной поликлинике Псковской областной больницы

В консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы принимает новый эндокринолог – Алина Николаева. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Новый эндокринолог принимает в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Доктор Николаева завершила в 2022 году обучение в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова, а затем проходила ординатуру по эндокринологии в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова.

«Завораживает, как процессы, происходящие в эндокринной системе, могут оказывать влияние на здоровье всего тела», – делится она.

Молодой специалист уверена, что с диабетом можно эффективно бороться. Ранее сахарный диабет второго типа считался заболеванием, характерным для пожилых людей, но сейчас всё чаще его диагностируют у пациентов младше 40 лет. Основной причиной этого роста является избыточная масса тела, которая в свою очередь приводит к ряду других заболеваний.

«Создаётся порочный круг, который с должным желанием и нашей помощью пациенты в силах разорвать», – уверена врач.

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