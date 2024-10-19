Продолжается розыск пропавшего прошлым летом псковича
Пропавшего прошлым летом 32-летнего Андрея Петрова разыскивают в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Он проживал в доме на улице Новосёлов. Последний раз его видели на прибрежной территории около спортивного комплекса «Электрон».
Рост – около 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, короткие. Был одет в чёрную куртку, спортивные штаны и кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Викторовича Петрова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.
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