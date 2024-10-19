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Общество

День криминалистической службы Следственного комитета РФ отмечают 19 октября

День криминалистической службы Следственного комитета РФ отмечают сегодня, 19 октября. Сюжет об этом снял телеканал «Первый Псковский».

Скриншот телеканала «Первый Псковский»

Сотрудники занимаются тяжкими и особо тяжкими преступлениями, выезжают на места происшествий и собирают доказательную базу.

Отдел криминалистики – это целая команда: руководитель, четыре криминалиста, полиграфист и психолог.

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