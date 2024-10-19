День криминалистической службы Следственного комитета РФ отмечают 19 октября
День криминалистической службы Следственного комитета РФ отмечают сегодня, 19 октября. Сюжет об этом снял телеканал «Первый Псковский».
Сотрудники занимаются тяжкими и особо тяжкими преступлениями, выезжают на места происшествий и собирают доказательную базу.
Отдел криминалистики – это целая команда: руководитель, четыре криминалиста, полиграфист и психолог.
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