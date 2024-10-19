День криминалистической службы Следственного комитета РФ отмечают 19 октября

11:25, 19 октября 2024, ПАИ

День криминалистической службы Следственного комитета РФ отмечают сегодня, 19 октября. Сюжет об этом снял телеканал «Первый Псковский».

Сотрудники занимаются тяжкими и особо тяжкими преступлениями, выезжают на места происшествий и собирают доказательную базу.

Отдел криминалистики – это целая команда: руководитель, четыре криминалиста, полиграфист и психолог.