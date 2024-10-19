Останки более 150 жертв нацистов времён Великой Отечественной войны перезахоронили в Дновском районе

13:03, 19 октября 2024, ПАИ

Перезахоронение останков более 150 военнопленных и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны в концлагере, находившемся в Колотушино Дновского района, прошло в деревне Белошкино. Об этом пишет газета «Дновец».

На траурный митинг собрались участники «Вахты Памяти», поисковики, волонтёры, родственники погибших, юнармейцы и жители района.

Протоирей храма Архангела Михаила отец Сергий совершил заупокойную литию по погибшим узникам концлагеря.

У двоих похороненных сегодня военнопленных нашлись родственники, которые приехали почтить память своих родных.